При крушении вертолета в Египте погибли восемь миротворцев

Крушение вертолета на Синайском полуострове в четверг привело к гибели восьмерых миротворцев, один пострадал.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила Миссия многонациональных сил и наблюдателей (MFO).

В заявлении сообщается, что вертолет разбился в районе Шарм-эш-Шейха во время выполнения «рутинной задачи».

«Сообщаем о гибели восьмерых членов Миссии в результате крушения вертолета: шестерых граждан США, гражданина Франции и гражданина Чехии», — говорится в сообщении на сайте миссии.

Отмечается, что один член миссии, гражданин США, выжил и был госпитализирован.

Миссия многонациональных сил и наблюдателей (MFO) на Синайском полуострове была создана после подписания мирного договора между Израилем и Египтом в 1979 году.