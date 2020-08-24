При археологических раскопках в Лондоне найдены останки средневековых монахов

На территории Вестминстерского аббатства в Лондоне обнаружена средневековая ризница – помещение для хранения богослужебного облачения священнослужителей и церковной утвари. Как сообщает The Guardian, археологов удивили многочисленные останки людей.

Ризница была построена во время реконструкции аббатства в 1250-х годах в период правления Генриха III. А еще ранее в этом месте хоронили монахов – на их могилы и наткнулись ученые. Известно, что впоследствии ризницу переделали в жилой объект, а еще позже, в 1740 году, снесли.

В руки археологов попало немало уникальных артефактов. Среди них – таз, в котором монахи мыли руки перед входом в церковь. В XIII веке этот предмет использовали при создании новой кладки. Кроме того, была найдена свинцовая труба, по которой в аббатство могла поступать вода. Она датируется XIII веком. Исследователи обнаружили фрагменты средневековой росписи, а также предметы домашнего обихода XVIII века: фарфоровые тарелки, ночные горшки, стеклянные сосуды, набор гребней и щеток. (gazeta.ru)