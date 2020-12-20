Президента Чили оштрафовали за отсутствие маски на пляже

Президент Чили Себастьян Пиньера получил штраф в размере 2,5 млн песо (около $3,5 тыс.) за появление без маски в общественном месте. Об этом сообщило в Twitter министерство здравоохранения региона Вальпараисо.

Отмечается, что Пиньера сам заявил о нарушении.

Ранее большой резонанс в стране вызвало появление в сети кадра, на котором президент Чили без маски позирует для селфи рядом с незнакомой девушкой на пляже.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Чили зарегистрировано 581 135 случаев заражения коронавирусом. Умер 16 051 пациент. (Газета.Ру)