Президента Арктической академии наук в Санкт-Петербурге обвинили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.

По его словам, мужчина находится под домашним арестом с февраля текущего года. Его арест продлится до 10 октября, тогда будет вынесен окончательный вердикт.

По данным следствия, 78-летний Митько передавал материалы, содержащие гостайну, спецслужбам Китая во время визита в эту страну.

Валерий Митько является капитаном первого ранга запаса, а также начальником кафедры гидроакустики Военно-морской академии с 1990 года. Он также служил на Тихоокеанском флоте, будучи начальником радиотехнической службы — командиром боевой части связи надводного корабля и атомной подводной лодки.