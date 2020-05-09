Президент уволил замминистра культуры

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Рафика Байрамова от должности заместителя министра культуры Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, распоряжением Рафик Ясин оглу Байрамов освобожден от должности заместителя министра культуры Азербайджанской Республики.

Отметим, что Р.Байрамов родился 10 ноября 1972 года. С июня 2018 года он занимал должность заместителя министра культуры Азербайджанской Республики.

Напомним, что 8 мая Службой государственной безопасности Азербайджана проведены оперативно-следственные мероприятия в связи с тем, что должностные лица Министерства культуры Азербайджанской Республики умышленно использовали свои полномочия в неслужебных интересах и допустили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб охраняемым законом интересам общества и государства.