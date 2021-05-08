Президент УЕФА предложит исключить «Реал», «Барсу» и «Юве» из еврокубков на 2 года

Президент УЕФА Александер Чеферин хочет серьезно наказать «Реал», «Барселону» и «Ювентус», которые не вышли из состава участников Суперлиги Европы.

По информации Cope, после финала Лиги чемпионов, который состоится 29 мая, Чеферин предложит исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков на два года.

Президент «Реала» Флорентино Перес, который является главным сторонником создания Суперлиги, рассчитывает на то, что УЕФА пойдет на диалог с клубами-основателями турнира. Если этого не произойдет, «Мадрид» будет искать иные способы решения проблемы и может обратиться в суд. (sports.ru)