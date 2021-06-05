Сегодня в Санкт-Петербурге президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с генеральным исполнительным директором “Роснефти” Игорем Сечиным. Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече стороны обсудили перспективы развития взаимного сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам, связанным с энергетическим переходом.

Напомним, что президент SOCAR в рамках своего рабочего визита принял участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме и выступил в энергетической панели форума.