Президент Сербии Александар Вучич сообщил 22 июня, что после переговоров с премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским лидеры трех стран приняли решение посетить саммит Евросоюза в Брюсселе. Его слова приводит агентство Sputnik.

«После подробных и всесторонних консультаций с коллегами и членами правительств лидеры трех стран решили вместе отправиться на саммит, договорившись о принципах, которые станут основой переговоров с многочисленными официальными лицами ЕС», — сказал Вучич.

Сербский президент отметил, что решение об участии в саммите является не только «шагом к прогрессу», но и четким сигналом того, что, несмотря на многочисленные препятствия, страны продолжают вносить конструктивный вклад в европейскую интеграцию.