Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал увеличить присутствие НАТО в Черноморском регионе. Об этом он заявил после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Reuters.

В декабре прошлого года румынский парламент поддержал создание в стране боевой группы союзников Североатлантического альянса.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис обратился к парламентариям с просьбой одобрить данную инициативу. В своем обращении он пояснил, что создание боевой группы НАТО в стране повысит оборонный потенциал Североатлантического союза, а также укрепит стратегическое партнерство с Францией и улучшит отношения с Бельгией и Нидерландами.