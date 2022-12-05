5 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Как передает АПА, в ходе встречи было отмечено, что и 2022 год стал очень успешным в плане развития отношений дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией, связи между нашими странами во всех сферах, в том числе и в военной сфере, еще более усилились. Отмечено, что с этой точки зрения, проходящие в нашей стране азербайджано-турецкие совместные военные учения имеют очень большое значение.

Было подчеркнуто, что Азербайджан и Турция и в дальнейшем всегда будут рядом.

В ходе беседы была особо отмечена роль регулярных встреч между президентами Азербайджана и Турции в развитии наших отношений и выражено удовлетворение тем, что на основании решений, принятых главами двух государств, в военной сфере успешно продолжается сотрудничество, как и в других сферах.

Была выражена уверенность в том, что визит Хулуси Акара в нашу страну внесет свой вклад в работу по расширению связей. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.