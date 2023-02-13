Это действительно очень важное событие и проект, который значительно укрепит итало-азербайджанскую дружбу. Итало-азербайджанские связи имеют стратегическое значение, и мы работаем над тем, чтобы еще больше расширить рамки этого стратегического партнерства.

Как сообщает #, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Итальянской Республики Адольфо Урсо, принявшей участие в церемонии закладки фундамента тепловой электростанции.