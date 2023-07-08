Международный олимпийский комитет (МОК) приветствовал принятую в Баку Декларацию Движения неприсоединения, где председательствует Азербайджан и объединяющую 120 из 193 государств-членов ООН.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, президент МОК Томас Бах поблагодарил Движение неприсоединения за поддержку.

«МОК искренне приветствует поддержку 120 государств-членов Движения неприсоединения. Нас очень воодушевляет эта твердая приверженность объединительной миссии Олимпийских игр. Благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева за его инициативу в принятии этой важной резолюции», — подчеркнул Т.Бах.

В единогласно принятой Декларации подчеркивается, что участие спортсменов всех 206 Национальных олимпийских комитетов в Олимпийских и Паралимпийских играх «Париж-2024» станет сильным символом единства человечества.