Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил Пентагон в шпионаже за его правительством.

Как передает #, об этом пишет Reuters.

На фоне напряженности между военно-морскими силами США и армией Мексики президент сообщил, что начнет засекречивать информацию из вооруженных сил для защиты национальной безопасности.

«Теперь мы собираемся защитить информацию от ВМС и Министерства обороны США, потому что мы являемся объектом шпионажа со стороны Пентагона», — сказал Лопес Обрадор на своей ежедневной пресс-конференции.

В Пентагоне отметили, что Министерство обороны США имеет крепкое партнерство в сфере обороны с армией и флотом Мексики, и что организации решают общие вызовы, уважая суверенитет друг друга и соответствующие программы внешней политики.