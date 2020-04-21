Президент Мексики обратился к членам ОПС

Организованные преступные сообщества (ОПС), орудующие в Мексике, раздают продовольствие малоимущему населению в ряде регионов страны. Это признал в понедельник на пресс-конференции президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Пользуясь случаем, хочу сказать тем, кто находится в организациях, занимающихся незаконной деятельностью, что я видел, как вы распределяли продуктовые наборы, — сказал глава государства. — Это не помогает».

По мнению Лопеса Обрадора, члены ОПС должны прекратить насилие и подумать о страданиях, которые они причиняют своим жертвам и их близким. Согласно данным газеты El Universal, в раздаче еды населению в таких штатах, как Гуанахуато, Колима, Мичоакан, Наярит, Сакатекас, Тамаулипас и Халиско участвовали наркокартели «Новое поколение Халиско» и «Гольфо».

В условиях распространения нового коронавируса принятые властями Мексики меры, включая самоизоляцию населения и объявление режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, не привели к снижению уровня преступности. В минувшее воскресенье в стране было зарегистрировано 105 умышленных убийств, что стало самым высоким показателем такого рода за день с начала текущего года