Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает #, в письме говорится:

«Господин президент.

От имени народа и правительства Кубы передаю самые искренние поздравления Вам и народу Азербайджана по случаю национального праздника Вашей страны — Дня Независимости.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз заявляю Вам о нашей готовности и впредь продолжать деятельность, направленную на укрепление дружественных связей и сотрудничества между нашими странами.

Прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении».