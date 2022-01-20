Президент Ирана Ибрахим Раиси в четверг выступил на пленарном заседании Госдумы в Москве. В своей речи он, в частности, подверг критике Соединённые Штаты и союз НАТО. По словам Раиси, НАТО «занимается проникновением в географические пространства стран под различными предлогами», противостоит «независимым демократиям» и «традициям народов». Это, по мнению иранского президента, в конце концов приведёт к распаду НАТО.

Раиси также похвалил российского президента Владимира Путина за сотрудничество с Ираном в Сирии.

Накануне иранский президент встретился с Путиным в Кремле. Он назвал отношения России с Ираном — находящимся под жёсткими санкциями США из-за своей ядерной программы — «постоянными и стратегическими». Он также передал Путину проект договорённости о стратегическом сотрудничестве на 20 лет.