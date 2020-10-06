Президент Ирана позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани 6 октября позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает АПА, Хасан Роухани выразил обеспокоенность своей страны продолжением вооруженного противостояния на армяно-азербайджанской линии соприкосновения и выразил надежду на скорейшее мирное урегулирование конфликта.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в результате начавшейся 27 сентября и продолжающейся по сей день военной провокации Армении наши военные соединения и населенные пункты, расположенные вдоль линии соприкосновения, подверглись обстрелам из тяжелой артиллерии со стороны Армении. В результате погибли наши военнослужащие, 27 гражданских лиц, ранено более 170 мирных жителей, пострадали или полностью разрушены свыше 900 домов. Проведя успешные контрнаступательные операции, азербайджанская сторона освободила от оккупации часть наших земель.

Глава нашего государства отметил, что часть оккупированной территории ирано-азербайджанской государственной границы перешла под контроль Азербайджана, и на освобожденных от оккупации территориях вдоль границы в скором времени планируется разместить азербайджанские пограничные войска и приграничную инфраструктуру.

Президент Ильхам Алиев сказал, что продолжающаяся военная агрессия и провокации Армении являются самым большим препятствием в деле обеспечения мира и безопасности в регионе.

Президент Ильхам Алиев и президент Хасан Роухани обсудили вопросы, связанные с дальнейшим успешным развитием дружественных и братских отношений между нашими странами, выразили надежду на дальнейшее расширение и укрепление наших связей в интересах двух стран и народов.