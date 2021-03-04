Президент Ильхам Алиев выступил на саммите ОЭС в видеоформате

4 марта состоялся XIV онлайн саммит Организации экономического сотрудничества.

Как передает АПА, на заседании в видеоформате выступил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Вначале председательствующий на саммите премьер-министр Пакистана Имран Хан приветствовал его участников и, передавая поздравления по случаю Победы Азербайджана, сказал:

— Хочу особо поздравить президента Ильхама Алиева с успешным освобождением оккупированных территорий.

Премьер-министр Пакистана отметил, что организация саммита в столь сложное время стала возможной благодаря совместным усилиям. Глава правительства Пакистана в своем выступлении подчеркнул важность развития торговых связей между странами-членами организации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о работе, проделанной в период председательства его страны в организации. Он отметил, что только благодаря солидарности и региональному сотрудничеству можно победить пандемию, вызвавшую спад во многих сферах. Подчеркнув успешное освобождение Азербайджаном своих оккупированных земель, президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал:

-Наш брат Азербайджан, одержав славную Победу, освободил свои земли, находившиеся под армянской оккупацией, и положил начало новой эпохе в регионе. Отныне наша цель заключается в оказании содействия формированию безопасности и стабильности в Карабахе, совместном устранении последствий 30-летней оккупации. Уверен, что организация будет всецело солидарна с Азербайджаном и в этом процессе. Надеемся, что Армения, предприняв миролюбивые шаги, станет частью региональной стабильности. Хочу повторить здесь, что мы никогда не принимаем и не примем антидемократические вмешательства, игнорирующие волю народа.

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хади Сулейманпур, коснувшись предстоящих задач, подчеркнул приоритетность развития торгово-экономических связей в рамках организации. Генеральный секретарь коснулся необходимости стимулирования инвестиций, отметил значение коллективных усилий в борьбе с пандемией. Поздравив Азербайджан с блестящей Победой, Хади Сулейманпур сказал:

-Поздравляю уважаемого президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева с созданием в Баку Исследовательского центра Организации экономического сотрудничества, являющегося инициативой покойного президента, Его превосходительства Гейдара Алиева. Это – большое достижение для семьи ОЭС, чтобы сделать организацию многосторонней. Давайте почтим память азербайджанских шехидов, отдавших жизнь во имя защиты территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Выступивший затем президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани сказал:

-Мне очень приятно поздравить моего брата президента Алиева с историческим достижением. Ваш отец, как и азербайджанский народ, гордился бы Вами.

Отметив, что Организация экономического сотрудничества является важной платформой для реализации взглядов стран-членов, Мохаммад Ашраф Гани сказал, что региональное сотрудничество имеет большое значение для минимизации негативных проявлений пандемии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган: Конечно, прежде, чем передать слово президенту Азербайджанской Республики, моему брату Ильхаму Алиеву, должен сказать, что действительно была 30-летняя оккупация, миллионы наших азербайджанских братьев, как вам известно, были изгнаны со своих земель. Почти 30 лет они жили вдали от родных очагов. К сожалению, Минской группе не удалось добиться никакого результата, поэтому наши азербайджанские братья под руководством Ильхама Алиева освободили эти земли от оккупации. В настоящее время продолжаются подготовительные работы по инфраструктуре, и в скором времени на данных территориях будут жить истинные хозяева этих земель. А сейчас предоставляю слово моему дорогому брату, президенту Азербайджана уважаемому Ильхаму Алиеву. Пожалуйста.

Выступление президента Ильхама Алиева

-Мой дорогой брат, дорогой президент господин Эрдоган.

Благодарю Вас за мысли, высказанные при предоставлении мне слова.

Хочу довести до внимания всех наших коллег, что постоянная поддержка президента Эрдогана не только во время войны, но и вообще на протяжении всего периода пребывания его на посту президента и лидера Турции, сыграла важную роль в освобождении азербайджанских земель от оккупации.

Турция – наш брат. Турция – наш большой союзник. Азербайджанский народ очень рад иметь такого союзника, как Турция. Азербайджанскому и турецкому народам, а также, уверен, многим в мире, хорошо известно об исторической роли президента Эрдогана не только в превращении Турции в один из важнейших силовых центров в мире, но и в обеспечении региональной безопасности. Турция играет очень важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в обширном регионе. Я не раз говорил об этом и прежде, хочу сказать еще раз: сильная Турция – это сильный Азербайджан и все остальные союзники.

Уважаемый господин председатель, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган.

Уважаемые главы государств и правительств.

Уважаемый господин генеральный секретарь.

Прежде всего, хочу еще раз поблагодарить моих дорогих братьев — президента Эрдогана, президента Ашрафа Гани, премьер-министра Имран Хана за теплые поздравления по случаю Победы Азербайджана и восстановления территориальной целостности.

Хочу поздравить братскую Турцию с успешным председательством в Организации экономического сотрудничества. Желаю успехов братскому Туркменистану как новой стране-председателю.

Азербайджан придает большое значение отношениям с государствами-членами Организации экономического сотрудничества. Сегодня мы подпишем здесь устав Исследовательского центра Организации экономического сотрудничества. Мы признательны государствам-членам за поддержку инициативы покойного президента Азербайджана Гейдара Алиева и сделаем все возможное для плодотворной деятельности Центра, который будет размещаться в Азербайджане.

В 2020 году Азербайджан военно-политическим путем положил конец почти 30-летней оккупации Арменией наших земель. Военная Победа, одержанная над Арменией на поле боя, была окончательно обеспечена политическим путем.

Принятые в 1993 году Резолюции Совета Безопасности ООН, требовавшие немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, оставались на бумаге на протяжении 27 лет. Азербайджан сам обеспечил выполнение этих резолюций и восстановил свою территориальную целостность. Оккупанты были изгнаны из Карабаха, являющегося древней азербайджанской землей. В течение 44 дней армянская армия была полностью разгромлена. 10 ноября 2020 года Азербайджан вынудил Армению подписать акт о капитуляции.

Как только началась война, первой страной, поддержавшей нас, стала братская Турция. Мы высоко оцениваем заявления моего дорогого брата, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, его политическую и моральную поддержку.

27 и 28 сентября минувшего года – в первый и во второй день войны братские Пакистан и Афганистан призвали Армению положить конец оккупации, выполнить соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и выразили поддержку территориальной целостности Азербайджана. Выражаю им глубокую признательность за оказанную нам поддержку. Я также благодарю глав государств и правительств стран, поддержавших нас в период войны.

Во время оккупации Армения намеренно разрушила на захваченных территориях села и города, все культурные и религиозные памятники Азербайджана. Наши мечети были превращены в места, где содержали свиней и коров. В интернете имеются фото и видео всего этого. Это – вражда против всего исламского мира. Представители международных медиа отразили факты умышленного разрушения и осквернения культурного и религиозного наследия азербайджанского народа. Попытки Армении, оскорбившей чувства всех мусульман, расширять связи с мусульманскими странами – не что иное, как лицемерие. Азербайджан внес ценный вклад в солидарность между мусульманскими странами. С различных международных трибун мы призывали исламские страны к единству. Азербайджан решительно осуждает увязывание Ислама с насилием и террором. Мы должны вести борьбу с исламофобией и поощрять истинные ценности Ислама – мир, толерантность и справедливость. В этом контексте мы приветствуем решение Организации исламского сотрудничества по инициативе Пакистана объявить 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией.

В настоящее время перед нами стоит такая громадная задача, как реконструкция освобожденных территорий. На освобожденных территориях мы заново отстроим наши города и села, восстановим культурные и религиозные памятники.

Азербайджан стал одной из первых стран, мобилизовавших глобальные усилия в борьбе с пандемией COVID-19. В прошлом году Азербайджан стал инициатором проведения саммитов двух международных организаций, где в настоящее время председательствует, — Тюркского совета и Движения неприсоединения, а также Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств. Эти инициативы еще раз продемонстрировали нашу приверженность международной солидарности и сотрудничеству.

С первых дней пандемии мы тесно сотрудничаем со Всемирной организацией здравоохранения. Мы оказали Всемирной организации здравоохранения добровольную финансовую помощь в объеме 10 миллионов долларов. В связи с коронавирусом Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам мира.

С 18 января Азербайджан приступил к процессу вакцинации. Мы являемся одной из первых стран региона, начавших вакцинацию. Мы осуждаем неравное и несправедливое распределение вакцин между развитыми и развивающимися государствами. Некоторые страны приобретают вакцину в объеме, несколько раз превышающем их нужды. Понятно, что в этом случае некоторым странам вакцина не достанется.

Азербайджан планирует выступить по данному вопросу в Совете ООН по правам человека с проектом резолюции от имени Движения неприсоединения, и я призываю государства-члены Организации экономического сотрудничества поддержать эту инициативу.

Азербайджан является важной страной-партнером, обеспечивающей энергетическую безопасность в Евразии. 31 декабря 2020 года был сдан в эксплуатацию Южный газовый коридор. Южный газовый коридор протяженностью 3500 километров, соединяющий семь стран, является одним из крупнейших в мире проектов энергетической инфраструктуры.

Азербайджан активно участвует в региональных проектах связи, таких как транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг и Север-Запад, наша страна стала одним из основных и надежных транспортных и логистических центров Евразии. Мы вместе с нашими партнерами соединили транспортную инфраструктуру Азербайджана с транспортным коридором Лапис Лазули и создали широкие возможности для многостороннего сотрудничества в транспортной сфере.

Как я уже отметил, после славной Победы Азербайджана над Арменией нагорно-карабахскому конфликту был положен конец. Нагорно-карабахский конфликт остался в истории.

Сегодня мы думаем о будущем. Для обеспечения мира и стабильности в регионе мы приступили к обсуждению транспортных проектов, соединяющих многие страны. Азербайджан, Турция и Иран демонстрируют единую позицию в связи с реализацией транспортных проектов в регионе. Армения, если будет вести себя нормально, тоже сможет получить выгоду от данного процесса.

В этом контексте хотелось бы отметить, что новый транспортный коридор, который пройдет через историческую территорию Азербайджана – Зангезур и соединит основную часть Азербайджана с неотъемлемой частью нашей страны – Нахчыванской Автономной Республикой — и Турцией, откроет новые возможности в транспортном секторе в регионе. Мы приглашаем государства-члены Организации экономического сотрудничества воспользоваться Зангезурским коридором.

Благодарю за внимание.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган: Мой дорогой брат, большое спасибо за очень ценные мысли и высказывания. Вы успешно оставили позади этот проблемный и болезненный период. Мы очень рады видеть, что эти дни остались позади. А сейчас время обеспечить возвращение хозяев земель в Нагорном Карабахе в родные края.

Затем выступили президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, президент Северного Кипра Эрсин Татар и генеральный секретарь Международной энергетической хартии Урбан Руснак.

В заключение был подписан Устав Исследовательского центра Организации экономического сотрудничества.

Отметим, что очередной саммит Организации экономического сотрудничества будет проведен в Туркменистане.