30 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилу Нарбаеву.

Как сообщает #, Танзиля Нарбаева передала Президенту Азербайджана приветствия и наилучшие пожелания Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Глава государства поблагодарил за приветствия и просил передать его приветствия Шавкату Мирзиёеву.

Президент Ильхам Алиев выразил глубокое удовлетворение итогами своего государственного визита в Узбекистан, поблагодарил за оказанное высокое гостеприимство, отметил, что визит был очень содержательным. Он сказал, что, как и было условлено в ходе визита, соответствующим государственным структурам даны поручения, для реализации достигнутых договоренностей эти вопросы будут находиться под постоянным контролем. Глава государства отметил, что визит еще раз продемонстрировал, насколько прочны дружественные и братские связи между нашими странами.

Коснувшись значения проведенной в Баку конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность сотрудничества в рамках этой второй по величине после ООН организации, отметил, что в настоящее время Азербайджан осуществляет ряд инициатив, направленных на институционализацию Движения.

Т.Нарбаева особо подчеркнула, что государственный визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан произвел глубокое впечатление на Президента Шавката Мирзиёева и узбекский народ. Она сказала, что по итогам этого визита руководство Узбекистана дало указания соответствующим структурам.

Почтив с глубоким уважением светлую память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, Т.Нарбаева подчеркнула, что великий лидер внес большой вклад в развитие дружественных связей между Узбекистаном и Азербайджаном, и Президент Ильхам Алиев успешно продолжает его политику.

Отметив обеспечение территориальной целостности Азербайджана, председатель Сената Узбекистана сообщила, что в рамках визита в нашу страну посетит Шушу. Гостья подчеркнула, что сегодня Азербайджан стал местом проведения важных мероприятий политического, экономического и гуманитарного характера.

Констатировав успешное проведение Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, Т.Нарбаева поблагодарила за приглашение на это мероприятие. Она особо отметила, что автором инициативы проведения данного мероприятия является именно Президент Ильхам Алиев, сказала, что Азербайджан очень эффективно председательствует в Движении.

В ходе беседы была подчеркнута важность межпарламентских связей между нашими странами. Особо отмечено, что парламенты окажут поддержку процессу реализации договоренностей, достигнутых главами государств.

Гостья сказала, что во время каждого визита в Азербайджан она становится свидетелем процессов большого развития в Баку.