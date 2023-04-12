12 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Республики Северная Македония, действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи.

Как сообщает #, глава государства с удовлетворением вспомнил контакты с президентом и премьер-министром Северной Македонии во время международных мероприятий.

Выразив признательность за прием, Буяр Османи проинформировал главу государства о приоритетах Северной Македонии как действующего председателя ОБСЕ. Он сообщил, что в рамках председательства Северная Македония взяла за основу концепцию «Все для людей» и в процессе председательства действовала над реализацией политики, ориентированной на людей. Напомнив о поддержке, оказываемой ОБСЕ Северной Македонии как государству-члену, он сказал, что его страна в настоящее время стремится внести вклад в решение вопросов, стоящих на повестке дня этой организации. В этом контексте Буяр Османи отметил, что Северная Македония во внутренней политике исходит из концепции «Единое общество для всех», проинформировал о реализуемых внутри страны и в регионе проектах по обеспечению примирения в постконфликтных условиях. Он довел до внимания, что его страна готова поделиться накопленным в этой сфере опытом с регионом Южного Кавказа.

Президент Азербайджана сказал, что концепция этнического примирения Северной Македонии и Балканского региона в целом, опыт создания реинтегрированного и инклюзивного общества может быть интересен и Южному Кавказу. Глава государства напомнил о предложении Азербайджана провести встречу трех южнокавказских стран.

Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что мирный процесс между Арменией и Азербайджаном в настоящее время осуществляется в двух направлениях. Подчеркнув, что в этой связи Азербайджан выступил с предложениями об организации в Баку встреч по осуществлению прямых контактов с армянскими жителями Карабахского экономического региона, глава государства сообщил, что в связи с этим Азербайджаном назначен специальный представитель, и что они приглашены в Баку с целью обсуждения как реинтеграции, так и различных инфраструктурных проектов. В то же время президент Ильхам Алиев довел до внимания, что между Арменией и Азербайджаном на двусторонней основе ведутся переговоры по мирному договору и нормализации отношений.

Отметив инцидент, произошедший вчера на армяно-азербайджанской границе, глава государства заявил, что это была целенаправленная провокация со стороны Армении.

Буяр Османи подчеркнул, что ОБСЕ может внести вклад в гуманитарное разминирование, проект «зеленого порта» и другие практические проекты в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев сказал, что рассматривает сотрудничество Азербайджана с ОБСЕ в практической плоскости. В этой связи глава государства довел до внимания допустимость рассмотрения возможностей реализации практических и прагматичных проектов взаимодействия по таким концепциям, как совместное сотрудничество по трансграничным рекам, гуманитарное разминирование, «зеленые порты», Средний коридор.

На встрече также были обсуждены транспортные, энергетические вопросы и другие представляющие взаимный интерес вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией.