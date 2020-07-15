Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду направил письмо Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

Сердечно приветствую Вас.

Сегодня в Турции очередная годовщина попытки государственного переворота 15 июля. Эта попытка переворота являлась вероломным планом, направленным против Турецкого государства. Благодаря Вашему героизму и любви турецкого народа к Вам Ваша братская страна вышла из этого сложного испытания, став еще сильнее. «День демократии и национального единства» — наглядный пример приверженности Вашего народа своей государственности и демократическим традициям.

С чувством глубокого уважения и почтения отдаю дань светлой памяти наших шехидов, пожертвовавших жизнью на пути предотвращения попытки государственного переворота.

Азербайджан с первых минут самым решительным образом осудил эту вероломную попытку государственного переворота против Турецкого государства и народа. Тем самым азербайджанский народ и государство продемонстрировали, что находятся рядом с братской Турцией.

Под лозунгом «Одна нация, два государства» Азербайджан и Турция постоянно поддерживают друг друга как в радостные, так и скорбные дни.

Мы тоже ощущаем сильную поддержку Турции во всех вопросах. Турция всегда была солидарна с Азербайджаном в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, поддерживала справедливую позицию нашей страны во всех международных организациях.

12 июля Армения совершила военную провокацию в товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Это – очередной предательский акт агрессии Армении против Азербайджана, и вся ответственность лежит на военно-политическом руководстве Армении. В результате внезапного вероломного нападения погибли и получили ранения военнослужащие азербайджанской армии, а также гражданские лица.

Азербайджанская армия дала достойный ответ на эту провокацию. Мы отомстили за наших шехидов. Их кровь не осталась и никогда не останется на земле. Азербайджан обеспечит свою территориальную целостность в соответствии с 4 резолюциями Совета Безопасности ООН, нормами и принципами международного права.

Этот инцидент – не просто пограничное столкновение, это – продолжение захватнической политики Армении. Сегодня руководство Армении, как всегда, оставаясь приверженным своей двуличной и лицемерной политике, пытается обмануть как свою общественность, так и мировое сообщество. На фоне господствующих в их стране социально-экономических проблем они воспламеняют конфликт с Азербайджаном, желая добиться определенных целей.

Братская Турецкая Республика первой отреагировала на военную атаку Армении против Азербайджана. Во вчерашнем выступлении Вы еще раз высказали решительную позицию Турции в связи с провокациями Армении. Наш народ высоко ценит поддержку, которую Вы оказываете Азербайджану.

Азербайджано-турецкое стратегическое союзничество является важным фактором, служащим обеспечению мира и безопасности в регионе, вносящим вклад в развитие сотрудничества. Убежден, что наше единство и солидарность и впредь будут укрепляться и расширяться в интересах наших народов.

Уважаемый господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому турецкому народу – постоянного благополучия и процветания», — говорится в письме главы государства.