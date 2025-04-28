Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с делегацией отправился с официальным визитом столицу Армении.
Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Грузии.
В рамках визита он встретится с президентом Армении Ваагном Хачатуряном тет-а-тет, затем в расширенном составе, после чего сделают совместные заявления для СМИ.
Кавелашвили также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Католикосом всех армян Гарегином II.
В состав грузинской делегации войдут: глава администрации президента Кетеван Квиникадзе, замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия, первый заместитель председателя парламента Георгий Вольский и т.д.