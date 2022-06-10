12-13 июня 2022 года Президент 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдулла Шахид по приглашению министра иностранных дел Азербайджана будет находиться в стране с официальным визитом.

Как сообщает АПА, 13 июня президент Шахид встретится с Президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Ожидается встреча президента Генеральной Ассамблеи с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

В этот же день Абдулла Шахид проведет встречу со студентами и преподавателями в Университете АДА.

В ходе визита в Азербайджан президент Генассамблеи также встретится с членами правления ООН по стране во главе с резидентом-координатором Владанкой Андреевой.

Абдуллу Шахида будут сопровождать четыре сотрудника офиса президента Генеральной Ассамблеи.