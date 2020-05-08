Президент ФРГ поблагодарил союзников за освобождение от нацизма

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе напомнил о многочисленных жертвах и призвал бороться с новым национализмом. «8 мая 1945 года ознаменовало конец национал-социалистической тирании, ночных бомбардировок и маршей смерти, конец не имеющих аналогов преступлений, совершенных немцами, и разрыва с цивилизацией, выразившемся в Холокосте», — сказал он в пятницу,8 мая, в Берлине во время церемонии возложения венков к Монументу жертвам войн и тоталитаризма.

«Это был день освобождения», — подчеркнул федеральный президент. «Тогда нас освободили, сегодня мы должны освободить себя сами. От соблазна нового национализма, от обаяния авторитарного, от недоверия, протекционизма и вражды между народами. От ненависти и травли, от ксенофобии и презрения к демократии — поскольку все это не что иное, как злые старые призраки в новом обличье», — указал Штайнмайер. (DW)