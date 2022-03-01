Президент Европейского парламента Роберта Метсола 1 марта заявила о намерении запретить представителям Кремля входить в здание Европарламента.

«Европейский парламент имеет долгую и гордую историю того, что он был занозой в стороне автократов, и я буду добиваться запрета любому представителю Кремля заходить в помещения Европарламента. Потому что агрессорам и разжигателям войны не место в доме демократии», – сказала она на внеочередном заседании Европарламента, трансляцию вел канал «Рада».

Метсола озвучила четыре принципа для будущего Евросоюза.

«Европа больше не может полагаться на газ из Кремля. Нам нужно удвоить усилия по диверсификации энергосистемы в направлении Европы, которая больше не зависит от автократов. Второе – Европа больше не может принимать кремлевские деньги и представлять себе, что с этим не связаны никакие условия. И олигархи Путина, и их банкиры больше не должны пользоваться респектабельностью и прятаться за ней в наших городах, спортивных клубах. Их суперъяхты не смогут найти себе гавани в нашей Европе, и мы больше не будем продавать паспорта друзьям Путина. Третье –- инвестиции в наши оборонные ресурсы должны совпадать с нашей риторикой. Европа должна перейти к настоящему союзу безопасности и обороны. Четвертое – мы должны бороться с кампанией дезинформации Кремля. И я призываю социальные медиа и технологические компании серьезно отнестись к этому, взять ответственность и понять: нельзя быть нейтральным посредине между пожаром и пожарной командой», – подчеркнула она. (gordonua.com)