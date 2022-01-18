В Тиране состоялась церемония открытия отреставрированной мечети Этхем Бей, на которой присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Албании Эди Рама, сообщает Агентство Анадолу.

Мечеть периода Османской империи была восстановлена в рамках проекта, начатого Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA) в 2018 году.

«Мы рады вновь открыть для верующих мечеть Этхем Бей, отреставрированную TIKA. Мечеть Этхем Бей, общее историческое и культурное наследие Турции и Албании, также является жемчужиной Тираны. Это уникальное произведение, отражающее тонкое понимание искусства, очень распространенного на Балканах. С его красочными орнаментами оно и по сей день является одним из самых выдающихся произведений османского периода с точки зрения архитектуры», — сказал Эрдоган, выступая на мероприятии.

Обращаясь к присутствующим, президент Турции Эрдоган подчеркнул значимость отношений между Анкарой и Тираной для всего региона. Глава государства выразил уверенность, что «на Балканах нет вопросов, которые нельзя было бы решить с помощью тесного, искреннего и эффективного турецко-албанского сотрудничества».

Турецкий лидер напомнил, что в рамках его визита в Албанию состоялась сдача в эксплуатацию жилых домов, которые были построены при поддержке Турции для жителей албанского города Лач, пострадавшего от землетрясения 2019 года

Президент Эрдоган сообщил, что с 1996 года с помощью TİKA в Албании реализовано 546 проектов.