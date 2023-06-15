Россияне, которые живут в странах Европы, должны находиться «под пристальным вниманием спецслужб», даже если они выступают против войны с Украиной, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью «Радио Свобода».

«Во время продолжающейся войны меры безопасности в отношении российских граждан должны быть строже, чем в обычное время. Так что за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше. Потому что они граждане нации, ведущей агрессивную войну», — сказал он.

В качестве примера Павел привел интернирование японцев в США. Во время Второй мировой войны уроженцев этой страны, в том числе тех, кто имел американский паспорт, насильно переселяли в «военные центры перемещения», которые сравнивали с концлагерями.

По мнению чешского президента, этот опыт следует принять во внимание, когда речь заходит о проживающих в Европе россиянах. «Мне может быть жаль этих людей, но в то же время, если мы оглянемся назад, во времена, когда началась Вторая мировая война, — тогда все японское население, проживающее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения. Это просто цена войны», — отметил он.

Павел также считает неправильным возлагать вину за вторжение в Украину только на руководство России. «Я довольно часто слышал аргумент о том, что мы должны воспринимать происходящее в Украине только как «войну Путина», а не как «войну России». Это плохой аргумент. Мы смотрим на поддержку, которой пользуется президент Путин среди населения России. Мы видим, сколько людей поддерживают войну, сколько людей даже призывают к распространению войны на другие страны. И мы должны называть это «российской войной“», — подчеркнул он.

По подсчетам «Би-би-си», основанным на статистических данных, за 2022 год по меньшей мере 155,4 тысячи граждан России получили временные виды на жительство в странах Европы, Турции и СНГ. Около 15 тысяч искали политическое убежище в ЕС, однако там удовлетворили только чуть больше 2 тысяч таких запросов, следует из данных Евростата. Конкретно в Чехии было всего 5 положительных решений и 60 отказов.