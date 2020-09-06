Президент Чехии призвал пересчитать голоса на выборах в Беларуси

Президент Чехии Милош Земан заявил, что необходимо пересчитать бюллетени на президентских выборах в Беларуси, которые прошли 9 августа, сообщает Радио Свобода.

«Необходимо будет пересчитать бюллетени, как это предложил контр-кандидат Лукашенко», — сказал он.

По словам Земана, пересчет необходимо проводить под международным контролем.

«И тогда будет видно, на чьей стороне правда. Любой, кто отрицает пересчет бюллетеней, показывает, что у него нечистая совесть», — полагает президент Чехии.

Напомним, что в Беларуси 9 августа прошли выборы президента, сразу после которых по всей стране начались массовые протесты и забастовки. Белорусы выступают против режима Александра Лукашенко.