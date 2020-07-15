Президент Болгарии призвал правительство и генпрокурора уйти в отставку

Президент Болгарии Румен Радев выступил в среду с обращением к нации, в котором заявил о необходимости перезагрузки политического процесса через отставку правительства и главного прокурора страны, передает ТАСС.

«Сегодняшняя олигархическая модель управления исчерпана и отвергнута людьми. Перезагрузка политического процесса и модернизации страны должна пройти через отставку правительства, главного прокурора и проведение честных выборов», — заявил Радев.

Глава государства обратил вниманию на мобилизацию страны в борьбе с мафией, решительность, с который народ намерен бороться с коррупцией, на то, что протест является общенациональным и объединяет граждан разного возраста и социальных кругов.

Президент призвал сохранять мирный характер акций протеста и не поддаваться на провокации, а полицию — избегать насилия.

Как сообщает телеканал Би-ти-ви, руководство правящей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) обсуждает четыре варианта выхода из кризиса. Первая возможность — немедленная отставка правительства и досрочные выборы, однако опасения ГЕРБ вызывает возможный реваншизм со стороны служебного правительства, которое в соответствии с конституцией должен назначить президент страны. Второй вариант — формирование нового правительства с мандатом ГЕРБ, которое будет управлять до весенних выборов в парламент. Третий — премьер Бойко Борисов уходит в отпуск, в правительство назначаются новые министры, которыми будут управлять вице-премьеры. Четвертый — после того, как в парламенте будет преодолен вотум недоверия правительству, внесенный в среду оппозицией, Борисов попросит провести голосования о доверии, причем представители ГЕРБ должны будут голосовать или «против», или воздержаться.

Как ожидается, окончательное решение о путях выхода из кризиса Борисов примет после возвращения из Брюсселя, где на этой неделе пройдет заседание Европейского совета.

Тем времен на «треугольнике власти» между зданиями администрации президента правительства и парламента, седьмой день подряд проводятся массовые акции протеста с требованием отставки правительства и главного прокурора республики, движение в центральной части Софии блокировано.