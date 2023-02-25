Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля — 2 марта совершит государственный визит в Китай.

Как передает пресс-служба белорусского президента, в ходе визита Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах

«В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке», — говорится в статье.

По итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.