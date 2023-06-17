Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III.

Как сообщает #, в послании говорится:

«Ваше Величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Вашего Дня Рождения.

Мы придаем особое значение развитию связей между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Уверен, что дружеские отношения, установившиеся между нашими странами, наше многоплановое сотрудничество и впредь будут укрепляться и расширяться в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности, дружественному народу Соединенного Королевства — постоянного процветания».