28 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев отбыл с визитом в Туркменистан для участия в 15-м саммите Организации экономического сотрудничества.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Ашхабада, где развевались государственные флаги Азербайджана и Туркменистана, был выстроен почетный караул в честь главы нашего государства.
Президента Ильхама Алиева встретил заместитель председателя Кабмина Туркменистана Сапардурду Тойлиев.
Затем состоялась встреча Президента Азербайджана с президентом Туркменистана Гурбангулу Бердимухамедовым.