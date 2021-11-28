28 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев отбыл с визитом в Туркменистан для участия в 15-м саммите Организации экономического сотрудничества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Ашхабада, где развевались государственные флаги Азербайджана и Туркменистана, был выстроен почетный караул в честь главы нашего государства.

Президента Ильхама Алиева встретил заместитель председателя Кабмина Туркменистана Сапардурду Тойлиев.

Затем состоялась встреча Президента Азербайджана с президентом Туркменистана Гурбангулу Бердимухамедовым.