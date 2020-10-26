Президент Армении уволил командующего погранвойсками

«Освободить Вагинака Саркисяна от должности командующего пограничными войсками СНБ Республики Армения», — говорится в указе президента, размещенном на его официальном сайте. Причины увольнения не указываются. Отмечается, что такое решение было принято по предложению премьер-министра.

Другим указом Саркисяна командующим погранвойсками назначен Арман Маралчян.(РИА Новости)