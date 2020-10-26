Президент Армении уволил командующего погранвойсками

Президент Армении Армен Саркисян уволил командующего пограничными войсками Службы национальной безопасности (СНБ) республики Вагинака Саркисяна.
«Освободить Вагинака Саркисяна от должности командующего пограничными войсками СНБ Республики Армения», — говорится в указе президента, размещенном на его официальном сайте. Причины увольнения не указываются. Отмечается, что такое решение было принято по предложению премьер-министра.
Другим указом Саркисяна командующим погранвойсками назначен Арман Маралчян.(РИА Новости)
| 2020-10-26T18:08:36+04:00 26 октября 2020, 19:27|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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