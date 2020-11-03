Президент Алжира заразился коронавирусом

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заразился коронавирусом. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на его администрацию, передает ТАСС.

Отмечается, что состояние здоровья главы государства постепенно улучшается.

Теббун 24 октября ушел на добровольную самоизоляцию на пять дней после того, как коронавирус нашли у ряда сотрудников его администрации и правительства.

Позднее стало известно, что глава государства госпитализирован, а 28 октября он по рекомендации медиков отправился в Германию для углубленного медицинского обследования.