Претендент на кресло президента Беларуси не собирается создавать предвыборную программу

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не намерена создавать собственную предвыборную программу. Об этом супруга известного белорусского блогера Сергея Тихановского, занявшая его место в предвыборной гонке 2020 года, объявила в четверг, 23 июля, в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Программы, какой люди ее понимают, у меня и не будет. Я не буду освещать то, как вижу изменения в разных сферах нашей жизни: политической, экономической, изменения в сфере медицины. У меня программа одна: за полгода провести новые честные выборы, в которых достойные кандидаты в президенты со своими программами смогут претендовать на пост президента Республики Беларусь», — сказала она.

Кроме того, в случае победы на выборах Светлана Тихановская обещала освободить всех политических заключенных.