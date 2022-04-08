Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыли на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом глава словацкого кабмина сообщил в пятницу на своей странице в Facebook, передает ТАСС.

«С Урсулой фон дер Ляйен я уже приехал в Украину. На встречу с президентом Владимиром Зеленским и председателем правительства Денисом Шмыгалем несу конкретные предложения помощи Украине», — отметил Хегер.

Он, в частности, предложит киевским властям начать осуществлять экспорт пшеницы и других злаков железнодорожным путем транзитом через Словакию. Речь пойдет и об увеличении гуманитарной помощи. Премьер намерен заверить Зеленского в поддержке Братиславой реализации планов вступления Украины в Евросоюз.

В середине марта в украинской столице с Зеленским встретились премьер-министры Чехии Петр Фиала, Словении Янез Янша и Польши Матеуш Моравецкий.