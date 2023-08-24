Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подтвердил предоставление Украине западных истребителей F-16 и систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Киеве во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции. В частности, норвежский премьер подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать Украину в восстановлении энергетической инфраструктуры, продолжит помогать Украине с газом для следующей зимы, а также передаст определенное количество наборов для разминирования.

Также чиновник отметил, что Норвегия продолжит работу с партнерами и продолжит убеждать их в необходимости передачи имеющихся у этих стран норвежских систем противовоздушной обороны NASAMS.

Он также заверил, что производство этих систем ПВО будет продолжаться и будет ускорено.

«В контексте ПВО мы также предоставляем системы IRIS-т, которая также позволит защитить инфраструктуру и жизнь людей от беспилотников и ракет», — сказал глава правительства Норвегии.

Кроме того, он подтвердил, что Норвегия приняла решение о передаче Украине своих истребителей F-16. «Мы сейчас обсуждаем, когда и как (это произойдет — УНИАН)… Норвегия сейчас переходит на новые истребители и значительная часть F-16 была уже передана несколько лет назад нашему союзнику в НАТО — Румынии», — отметил Гар Стере/

По его словам, два истребителя Норвегия уже выделяет для учебной миссии и «будет рассматривать» для передачи Украине небольшое количество оставшихся.

«Что касается F-16. Я очень благодарю премьер-министра за это решение, оно важно для нас, историческое. У нас три страны, которые согласились передать Украине после тренировки F-16 — Дания, Нидерланды, Норвегия», — отметил Зеленский. Президент также отметил, что сейчас сложно говорить о конкретном количестве F-16, которые получит Украина.