Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон получил от венгерского коллеги Виктора Орбана обещания, что Будапешт не будет откладывать вступление королевства в НАТО. Об этом шведский политик заявил на пресс-конференции в пятницу.

«Конечно, вчера я разговаривал с Виктором Орбаном. Он очень четко подтвердил, что то, что он сказал мне на прошлой неделе, остается в силе. Венгрия никоим образом не будет задерживать ратификацию [заявки] Швеции [на вступление в Североатлантический альянс], — приводит слова Кристерссона агентство ТТ. — Конечно, я верю его слову в этом вопросе».

Ранее депутаты от венгерских оппозиционных партий заявили, что комитет парламента страны, занимающийся процедурными вопросами, решил отложить на более поздний срок одобрение вступления Швеции в НАТО. Венгерский парламент, несмотря на давление из-за рубежа, уже не раз откладывал ратификацию соглашения о вступлении Швеции в альянс.