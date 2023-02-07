Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после разрушительных землетрясений в Турции поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает ТАСС, Риши Сунак выразил глубокие соболезнования Президенту Эрдогану в связи с человеческими жертвами и заверил его в постоянной поддержке Великобритании.

Премьер-министр подтвердил, что британская поисково-спасательная группа из 77 человек прибыла сегодня в Газиантепе со специальным оборудованием и собаками в ответ на обращение правительства Турции, и они немедленно приступят к спасательным работам.

Президент Эрдоган поблагодарил премьер-министра за солидарность с Великобританией и отправку международной поисково-спасательной группы, и медицинскую помощь.