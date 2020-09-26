Премьер-министр Ливана ушел в отставку

Премьер-министр Ливана Мустафа Адиб в субботу заявил об отказе от формирования правительства страны и своей отставке. Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

«Я приношу свои извинения <…> за то, что политические блоки нарушили то согласие, к которому я стремился ради формирования кабинета. Они не отошли от политизации процесса [формирования правительства]», — заявил Адиб после встречи с президентом страны Мишелем Ауном.

В то же время он указал на необходимость реализации инициатив Франции по стабилизации ситуации в Ливане. «Нужно продолжить реализацию инициативы [президента Франции Эмманюэля] Макрона [по урегулированию политического кризиса], чтобы спасти Ливан», — отметил Адиб