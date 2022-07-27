Премьер-министр Израиля Яир Лапид встретился с королем Иордании Абдаллой II.

Встреча состоялась в резиденции короля Абдаллы II в Аммане в рамках визита премьер-министра Яира Лапида в Иорданию.

Король Абдалла II на встрече подчеркнул необходимость справедливого, всестороннего урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств, создания политического горизонта для достижения устойчивого мира и укрепления региональной безопасности, стабильности и развития, в том числе палестинцев, сообщили в офисе короля Иордании.