Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусом.

Об этом политик написал в Twitter.

«У меня положительный результат теста на COVID-19», — сообщил Трюдо.

Он отметил, что чувствует себя хорошо, так как ранее «сделал прививку от коронавируса», но уходит на самоизоляцию, как это предписано соответствующим протоколом Минздрава.

В субботу Трюдо вернулся в Оттаву из американского Лос-Анджелеса, где участвовал в Саммите Америк. В понедельник утром его пресс-служба сообщила, что у главы правительства на 13 июня нет публичных мероприятий.