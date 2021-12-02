Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал в четверг к немедленному прекращению переговоров с Ираном, так как Тегеран, по его словам, применяет «ядерный шантаж» в качестве переговорной тактики. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном после появления информации об обогащении урана на иранском объекте в Фордо до 20%, сообщила канцелярия израильского премьера.

«Премьер-министр Беннет разговаривал с госсекретарем США Блинкеном 2 декабря. Беседа была в основном посвящена иранской ядерной программе, и госсекретарь Блинкен сообщил премьер-министру Беннету о ходе переговоров в Вене между Ираном и мировыми державами. Премьер-министр особо отметил выпущенный после начала переговоров [в Вене по иранской ядерной программе] отчет МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии), согласно которому Иран приступил к обогащению урана до 20% на центрифугах нового поколения на объекте в Фордо. Премьер-министр добавил, что Иран использует ядерный шантаж как тактику на переговорах и ответом на это должны быть немедленное прекращение переговоров и конкретные шаги со стороны мировых держав», — говорится в заявлении.

Как сообщило агентство Reuters, МАГАТЭ подтвердило, что в Фордо для обогащения урана до 20% в каскад из 166 центрифуг IR-6 загрузили гексафторид урана, обогащенный до 5%. Разрешенный в соответствии с иранской ядерной сделкой 2015 года (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) уровень обогащения урана в Иране не должен превышать 3,67%. (ТАСС)