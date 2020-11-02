Премьер Чехии не исключил новое продление режима ЧС в стране

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что режим чрезвычайной ситуации, который был введен в республике 5 октября и в пятницу, 30 октября, был продлен нижней палатой национального парламента до 20 ноября, придется вновь продлевать. Об этом политик заявил в воскресенье журналистам.

«Нижняя палата продлила [30 октября] режим ЧС до 20 ноября. Эксперты утверждают, что нам этого [срока] окажется недостаточно, (чтобы взять под контроль распространение коронавируса)», — отметил Бабиш.

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, в свою очередь, сказал, что режим ЧС может действовать в республике до католического Рождества. Кабмину вновь придется обратиться к депутатам нижней палаты парламента с просьбой о продлении срока его действия и после 20 ноября, подчеркнул он.

Темпы распространения коронавирусной инфекции ускоряются в Чехии с начала сентября. С 5 октября в республике после почти полугодового перерыва был восстановлен режим ЧС. Во время первой волны пандемии в стране весной он действовал с 12 марта по 17 мая. Тогда его дважды продлевала нижняя палата парламента.(ТАСС)