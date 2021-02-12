Предварительный доклад ВОЗ по итогам визита в Ухань будет опубликован на следующей неделе

Международная экспертная группа Всемирной организации здравоохранения, которая прибывала в китайский Ухань для выяснения источника распространения коронавируса, намерена опубликовать предварительный доклад по итогам визита. Об этом в пятницу, 12 февраля, заявил генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус.

По его словам, документ появится на следующей неделе. Впоследствии специалисты создадут отчет о поездке.

«Команда экспертов работает над обобщающим докладом, который, как мы надеемся, будет опубликован на следующей неделе. И полный доклад будет опубликован в ближайшую неделю», — отметил Гебрейесус.

Он добавил, что поездка в Ухань не даст всех ответов, однако позволит приблизиться к пониманию происхождения COVID-19. (iz.ru)