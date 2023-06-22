Стало известна дата суда по уголовному делу граждан Армении – военнослужащих Овагимяна Арутюна Юриковича и Казаряна Карена Ашотовича, обвиняемых в нарушении государственной границы Азербайджана и совершении тяжких преступлений.

Как сообщает АПА, уголовное дело передано на исполнение судьи Фахмина Гумбатова в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.

Потерпевшими по делу признаны 4 азербайджанца — Эльтун Саркарли, Рза Аллахвердиев, Асиф Бабашов и Ибрагим Шихларов.

Предварительное подготовительное заседание суда назначено на 3 июля.

Отметим, согласно официально информации, завершено расследование уголовного дела по нарушению государственной границы Азербайджанской Республики, проходящей через село Раздара Зангиланского района диверсионной группой Вооруженных Сил Армении, возбужденное 26 мая Следственным управлением Генеральной прокуратуры.

В ходе предварительного следствия было установлено, что армянские военнослужащие Овагимян Арутюн Юрикович и Казарян Карен Ашотович, являющиеся гражданами Республики Армения, по предварительному сговору группой лиц, с незаконно приобретенным огнестрельным оружием и боеприпасами, применив силу в отношении военнослужащих Зангиланского пограничного отряда Государственной пограничной службы незаконно пересекли охраняемую государственную границу Азербайджанской Республики, а также с целью угрозы совершить террористический акт на территории нашей страны, путем контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов в село Раздара Зангиланского района напали на военнослужащих воинской части Азербайджанской Республики, охраняющих государственную границу, расположенную в селе Раздара Зангиланского района Азербайджанской Республики.

В ходе следствия также было установлено, что при задержании членов армянской диверсионной группы, пытавшихся скрыться, у Овагимяна Арутюна Юриковича были изъяты одно огнестрельное оружие модели «Калашникова» марки «АКМ» и магазин оружия, содержащий 10 патронов калибра 5,45 мм, являющиеся орудием преступления.

Овагимяну Арутюну Юриковичу и Казаряну Карену Ашотовичу были объявлены окончательные обвинения по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики совершенное или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и 21 июня уголовное дело было направлено для рассмотрения в Суд по тяжким преступлениям.