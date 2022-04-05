Представлен новый план действий Совета Европы по Азербайджану.

На презентации по этому поводу выступила Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. По ее словам, данный план был подготовлен совместно с Азербайджаном и основан на отчетах мониторинговых групп.

Основной целью плана является проживание азербайджанского народа в демократическом обществе, ускорение развития демократических институтов.

Это третий представленный план действий: «Наша цель — добиться реальных результатов. Были предприняты значительные шаги для реализации предыдущих планов».