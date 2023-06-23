Генерал Сергей Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК «Вагнер». Видео опубликовано в Telegram-канале военкора Андрея Руденко.

«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», — сказал он.

Он напомнил бойцам ЧВК, что военные вместе прошли тяжелый путь, несли потери, побеждали.

«Пока не поздно не нужно и необходимо это сделать, подчиниться воле и приказу всенародноизбранного президента России, остановить колонны, вернуть их в места дислокации», — добавил Суровикин.

Суровикин — главнокомандующий Воздушно-космическими силами России, бывший командующий Объединенной группировкой российских войск.

Заместитель начальника ГРУ Генштаба РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев также обратился к бойцам ЧВК «Вагнер». Видео опубликовано в Telegram-канале военкора «Комсомольской правды» Александра Коца.

В своем обращении военнослужащий заявил, что он с первого дня существования организации выполнял совместные боевые задачи и продолжает активно взаимодействовать и сейчас. Он добавил, что с уважение относится к многим бойцам из этой ЧВК, выполняющим задачи в интересах России.

«Но то, что происходит сейчас — это выпиющий факт, который я не могу объяснить другими словами. (…) Я прошу сейчас остановиться, никакого применения оружия ВС в отношении ваших подразделений не было и не будет. нам еще не хватало развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Одумайтесь», — сказал он в видеообращении.

По словам Алексеева, в настоящее время Россия находится «в сложнейшем положении», когда против нее «ополчился весь западный мир». Он отметил, что действия, которые «Вагенр» начал осуществлять «под чьей-то провокационной идеей» приведут к огромным потерям, в первую очередь политическим.