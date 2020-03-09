Представители ВОЗ посетят карантинные больницы Азербайджана

В рамках визита делегации экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджан состоялась встреча с представителями Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Как сообщили Report в TƏBİB, на встрече обсуждались меры, принятые для предотвращения риска коронавирусной инфекции в мире, и детали визита делегации ВОЗ в карантинные больницы в Баку.

Был также проведен обмен мнениями по поводу подготовки медицинского персонала, общих методах борьбы с COVID-19, ситуационной осведомленности, готовности госпиталей, оценки наличия лекарств, диагностики и медикаментов, а также информировании о рисках.

| 2020-03-09T21:17:46+00:00 9 марта 2020, 22:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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