Представители религиозных общин Азербайджана посетили монастырь Худавенг в освобожденном от оккупации Кяльбаджарском районе.

Как сообщает командированный в Кяльбаджар сотрудник Report, в поездке, организованной Госкомитетом по работе с религиозными структурами, принимают участие представители Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана и других неисламских религиозных общин, а также представители СМИ.

Отметим, что посещение религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях уже приобрело традиционный характер.

Госкомитет по работе с религиозными структурами регулярно организует подобные поездки на освобожденные от оккупации территории.